String Theory Remastered

String Theory é um jogo de quebra-cabeça onde você deve usar cordas para guiar sua bola ou quadrado para os lugares certos. Existem cordas diferentes que se movem de maneiras diferentes. O barbante amarelo pode ser movido livremente, o que é ótimo para pegar objetos e movê-los para outro lugar. O barbante vermelho é sólido e pode ser usado para bloquear o caminho ou acertar um objeto como um taco de golfe. A corda azul pode ser usada para saltar objetos. Porém, esteja atento, porque o barbante azul pode quebrar! O jogo tem um belo cenário e apresenta um enredo bacana contado pelos narradores. Existem 19 níveis para completar para vencer o jogo. Você consegue vencer a Teoria das Cordas? Mova as cordas clicando nelas com o mouse. Segure o mouse e mova as cordas. Preso? Há um botão de reinicialização no canto superior direito. A Teoria das Cordas foi criada por Lukas Donkers. Este é o primeiro jogo dele no Poki!

Site: poki.com

