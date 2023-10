Your Love Calculator é um jogo casual de teste de amor criado pela Idea Studios. Digite seu nome e o nome da sua paixão para ver se eles combinam com você. De acordo com os resultados, crie seu próprio avatar e vista-se adequadamente para o evento que irá participar. Conheça novos interesses amorosos para esquecer sua paixão incompatível ou obtenha uma pontuação alta e se case. E se ninguém for a pessoa certa para você, você ainda pode desfrutar de uma noite adorável com seus amigos. Vá em frente e experimente, o amor da sua vida está esperando! Use o cursor do mouse para selecionar, arrastar e mover objetos. Sua Calculadora do Amor foi criada pela Idea Studios. Poki tem outros jogos semelhantes: Photogram Lovers Surprise e Just Married! Decoração caseira!

Site: poki.com

