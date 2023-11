Photogram Lovers Surprise é um jogo de vestir criado pela Idea Studios. Sua amiga está perdendo no amor, mas ainda pode vencer na vida! Vire sua carranca de cabeça para baixo com um dia completo só para meninas e ajude-a a esquecer o namorado. Limpe o rosto, limpe a maquiagem antiga e faça uma reforma completa. Depois ajude sua amiga a fazer as unhas e se vestir adequadamente para a festa surpresa. Você pode ajudar sua amiga a ser a garota mais bonita da festa? Use o cursor do mouse para selecionar, arrastar e mover objetos. Photogram Lovers Surprise foi criado pelo Idea Studio. Jogue o outro jogo deles, Just Married! Home Deco no Poki de graça!

Site: poki.com

