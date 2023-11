From Princess to Influencer

Da Princesa ao Influenciador é um jogo de vestir criado pela Idea Studios. Junte-se a esta princesa em sua jornada para o futuro e ajude-a a encontrar as roupas mais legais e modernas! Escolha com ela um lindo penteado, maquiagem, vestidos e acessórios. Será que esta princesa estará na última moda? Use o cursor do mouse para selecionar, arrastar e mover objetos. De princesa a influenciadora é criada pelo Idea Studio. Jogue alguns outros jogos, como Just Married! Home Deco ou ollie vai para a escola no Poki!

Site: poki.com

