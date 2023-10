Love Finder Profile é um jogo de vestir criado pela Idea Studios. Crie seu personagem e escolha entre dezenas de roupas e penteados para exibir. Encontre um local com um fundo bonito para tirar suas fotos e preencher seu perfil com conteúdos incríveis. E, claro, percorra todos os seus pretendentes atraentes, converse com eles... e encontre seu verdadeiro amor!Use o cursor do mouse para selecionar, arrastar e mover objetos.O Love Finder Profile é criado pelo Idea Studio. Jogue alguns outros jogos, como Just Married! Home Deco ou ollie vai para a escola no Poki!

Site: poki.com

