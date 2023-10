Princess Prank Wars Makeover é um jogo de vestir criado pela Idea Studios. Você foi enganado com pinturas faciais bobas! É hora de tirar a poeira e fazer a mesma coisa com seus amigos. Comece limpando seu rosto de coisas engraçadas e, em seguida, aplique maquiagem para voltar a ser lindo novamente. Há um monte de roupas lindas e cores de maquiagem para você escolher. Quando você estiver perfeito, é hora de ajudar seus amigos com suas pegadinhas!Use o botão esquerdo do mouse para selecionar pincéis de maquiagem, roupas ou produtos de limpeza.Princess Prank Wars Makeover foi criado pela Idea Studios. Jogue seus outros jogos no Poki: Ellie e Ben: Date Night, Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Home Deco, Princesa Tomboy Street Art e Celebrity BFFs Festival Fun.

Site: poki.com

