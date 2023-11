Princess Tomboy Street Art é um jogo de vestir 2D criado pela Idea Studios. Você está encarregado de ajudar seu grupo de princesas a se tornarem mais glamorosos, ao mesmo tempo que representa a alma subterrânea de sua vizinhança. De camisetas estampadas a calças largas com citações, você é totalmente livre para explorar o que significa ser jovem e descolado. Vá em frente e sente-se conosco: nós somos o time legal!Como jogar:Use o botão esquerdo do mouse para selecionar penteados e peças de roupa.Sobre o criador:Princess Tomboy Street Art foi criado pela Idea Studios. Jogue seus outros jogos no Poki: Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Home Deco, de princesa a influenciadora e celebridade no festival de melhores amigas.

Site: poki.com

