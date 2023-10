Ellie's Surprise Birthday Party é um jogo de vestir casual criado pela Idea Studios. O aniversário de Ellie está chegando e seus amigos decidiram fazer uma grande festa surpresa para ela. Como a garota mais popular da cidade, você é responsável por garantir que suas amigas fiquem lindas depois de terminar sua própria maquiagem e roupas. Você também precisa escolher os presentes certos para fazer de hoje a melhor noite da vida de Ellie. Venha e mostre como você é um bom amigo! Use o botão esquerdo do mouse para selecionar penteados e peças de roupa. A Festa Surpresa de Aniversário da Ellie foi criada pela Idea Studios. Jogue seus outros jogos no Poki: Ellie e Ben: Date Night, Celebrity BFFs Festival Fun, Just Married! Home Deco, perfil Love Finder e de princesa a influenciadora.

Site: poki.com

