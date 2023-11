Princesses Emergency Room é um jogo de vestir criado pela Idea Studios. Junte-se à equipe de médicos do hospital e ajude todas essas princesas em suas emergências! Uma queda desajeitada, um resfriado... Essa é a chance de mostrar suas habilidades! Certifique-se de que as princesas façam uma ótima reforma e saiam do hospital com uma aparência melhor do que nunca! Use o cursor do mouse para selecionar, arrastar e mover objetos. O Princesss Emergency Room foi criado pelo Idea Studio. Jogue alguns de seus outros jogos no Poki gratuitamente: Eliza Mall Mania, Just Married! Home Deco, Meu casamento perfeito, unicórnios-aniversário-surpresa, Ellie e Ben: Encontro à noite, A aventura de Miruna: Filter Mania, Diversão no festival de melhores amigos de celebridades, Festa de aniversário surpresa de Ellie, De princesa a influenciadora, Perfil do Love Finder, ollie-goes-to -school, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike Contest, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio e Your Love CalculatorPrincesses Emergency Room podem ser jogados em seu desktop e no seu celular no Poki gratuitamente: Princesses Emergency Room

