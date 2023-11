My Perfect Wedding é um jogo de vestir criado pela Idea Studios. Junte-se a este jovem casal e ajude-os a organizar o casamento dos seus sonhos. Certifique-se de que a maquiagem, o penteado e a roupa estejam perfeitos, decore o delicioso bolo para o banquete e o local da celebração... E divirta-se no dia do casamento!Use o cursor do mouse para selecionar.Meu Casamento Perfeito foi criado pela Idea Studios. Jogue alguns outros jogos, como Just Married! Home Deco ou ollie vai para a escola no Poki!

Site: poki.com

