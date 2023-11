Just Married! Home Deco

Casado agora mesmo! Home Deco é um jogo de design/vestir onde você decora a casa de um casal recém-casado. Use vários tipos e cores de pinturas de parede, móveis, eletrodomésticos e acessórios para transformar seu lugar chato e vazio na casa dos seus sonhos. Percorra a sala, o quarto, o banheiro, a cozinha e o home office e demonstre suas habilidades de design de interiores para torná-los irreconhecíveis. Este jovem casal queria especificamente que você fosse seu designer de interiores, prestasse atenção aos detalhes e não os decepcione. Use o cursor do mouse para selecionar peças de roupas e móveis. Recém casados! Home Deco é criado pela Idea Studios. Jogue o outro jogo de volta às aulas no Poki!

