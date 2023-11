Eliza Mall Mania é um jogo de vestir criado pela Idea Studios. Ajude Eliza a escolher suas roupas para o projeto Mall Mania. Explore todos os níveis do shopping e escolha as melhores combinações de blusas, calças, sapatos, acessórios e penteados em cada andar. Você pode ajudar Eliza a se tornar a fashionista mais bonita da cidade? Use o botão esquerdo do mouse para selecionar penteados e peças de roupa. Eliza Mall Mania foi criado pela Idea Studios. Eles têm jogos lindos no Poki, como Your Love Calculator, Photogram Lovers Surprise e Just Married! Decoração caseira!

Site: poki.com

