Villain Quinn: My Drawing Portfolio é um jogo de colorir criado pela Idea Studios. Ajude o vilão Quinn a criar maravilhosas ilustrações coloridas. Escolha entre vários modelos diferentes, prepare seu pincel mágico e crie um portfólio de artista impressionante. As possibilidades são ilimitadas!Use o cursor do mouse para selecionar, escolher cores e preencher as ilustrações.Vilão Quinn: Meu portfólio de desenhos foi criado pelo Idea Studio. Jogue alguns outros jogos, como Just Married! Home Deco ou ollie vai para a escola no Poki!

Site: poki.com

