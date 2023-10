Super Planet Fun Time é um jogo onde você deve orbitar diferentes planetas, coletando joias. Depois de coletar gemas suficientes, um grande orbe azul aparecerá no planeta. Se você atingir o grande orbe, você voará para outro planeta. Termine 3 planetas para passar para o próximo nível. O jogo apresenta muitos planetas bem projetados para você explorar. Além disso, o jogo apresenta ótimos gráficos e uma trilha sonora fantástica. Você pode usar as joias laranja que coleta nos planetas para comprar novas naves! Colete todas as joias, orbite todos os planetas e explore toda a galáxia do Super Planet Fun Time! Mover para a esquerda - A ou seta para a esquerda Mover para a direita - D ou seta para a direitaPausa - barra de espaçoSuper Planet Fun Time foi criado pela Working Title Studios. Eles também criaram a Floppy Tower!

Site: poki.com

