Invaders.io é um jogo onde você é o alienígena e precisa abduzir o máximo de pessoas, vacas e até edifícios, para crescer. Porém, tenha cuidado, pois outros alienígenas vagam pelo mapa. Se eles forem maiores que você, eles podem sequestrar você! Acumule pontos ao terminar as partidas. Você pode gastar esses pontos no menu principal para obter um OVNI personalizado. Você consegue abduzir o mundo?Como jogar:Passe o mouse sobre os objetos para abduzir. Certifique-se de que as luzes que você está lançando sejam grandes o suficiente para abranger as coisas que você deseja abduzir! Mover - WASD ou teclas de setaSobre o criadorInvaders.io foi criado pela Working Title Studios. Eles são conhecidos por Bumpy Flop, Floppy Tower, Hot Dog Zombies e Super Planet Fun Time. Todos podem ser jogados aqui no Poki!

Site: poki.com

