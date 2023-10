kORi WALk é um jogo de habilidade e quebra-cabeça onde você tenta ficar em pé em uma plataforma traiçoeira com um corpo de água perigoso. Para controlar seus membros, você precisa usar o cursor como um estilingue. Clique e arraste o mouse para recuar e solte para lançar suas pernas tolas e moles para a frente. Preste atenção em qual perna você está arremessando, caso contrário você pode cair na água e perder o jogo. Passe por todos os tipos de lacunas curtas e largas sem tocar na água, acerte bandeiras para ativar pontos de controle e colete deliciosas cenouras ao longo do caminho para comparar as pontuações com as de seus amigos. Não se esqueça de compartilhar o kORi WALk com seus amigos para que você possa comparar suas pontuações!Mover - Clique, arraste e solte o botão esquerdo do mouse para lançar o personagemkORi WALk é criado por Korigame. Este é o primeiro jogo deles no Poki: Climb Fling. Você pode jogar kORi WALk gratuitamente no Poki.kORi WALk pode ser jogado no seu computador.

Site: poki.com

