Blumgi Ball é um jogo de esportes que combina os gêneros de plataforma e quebra-cabeça em um pacote divertido. Seu objetivo é simplesmente passar a bola pelo aro como no bom e velho basquete clássico. Você faz isso usando um sistema de estilingue onde você puxa o indicador de acordo com a intensidade com que deseja lançar a bola e a solta para lançar. Mas espere – há uma reviravolta! Em Blumgi Ball, você tem o superpoder de se teletransportar diretamente ao lado da sua bola. Isso abre um amplo leque de possibilidades quando se trata de fazer combos de corrente e mergulhar com estilo. Cada nível concluído com sucesso concede alguns pontos que se somam para desbloquear novos personagens legais. Você vai adorar explorar os níveis vibrantes e criativos cheios de surpresas em Blumgi Ball! Passe a bola pela rede usando um sistema de estilingue onde você puxa o indicador de acordo com a intensidade com que deseja lançar a bola, e solta para lançar .Mire e atire - Clique com o botão esquerdo do mouse, arraste e solteTeleporte para a bola - Barra de espaçoExistem 9 personagens Blumgi Ball exclusivos no jogo até agora. Eles são todos projetados com base em animais.Blumgi Ball foi criado pela Blumgi, um estúdio de desenvolvimento de jogos com sede na França. Jogue seu lendário jogo de habilidade no Poki: Blumgi RocketBlumgi Ball é gratuito para jogar no Poki.Blumgi Ball pode ser jogado em seu computador e em dispositivos móveis, como telefones e tablets.

