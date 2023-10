Swingo é um jogo arcade que combina os gêneros de plataforma e ação em um pacote divertido. Você controla um personagem fofo e saltitante que só pode se mover usando um gancho. Dispare o gancho e puxe-se na direção que deseja ir! Seu personagem irá balançar e saltar até chegar à fruta no final de cada nível. Cada nível concluído com sucesso concede alguns pontos que se somam para desbloquear novos personagens legais. O primeiro é um sapo, você conseguirá desbloquear todos os animais? Você vai adorar explorar os níveis vibrantes e criativos cheios de surpresas em Swingo!Use o gancho para se movimentar!Mire e atire - Clique com o botão esquerdo do mouse, arraste e solteHá vários personagens Swingo exclusivos no jogo para desbloquear. Todos eles são projetados com base em animais.Swingo foi criado pela Blumgi, um estúdio de desenvolvimento de jogos com sede na França. Jogue seus jogos lendários no Poki: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi CastleSwingo é gratuito para jogar no Poki.Swingo pode ser jogado em seu computador e em dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Swingo. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.