Heart Star é um jogo de quebra-cabeça criado pela Adventure Islands. Mude o mundo ao seu redor! Heart Star permite controlar dois personagens que devem chegar à zona final em cada nível, manipulando os objetos do jogo associados às suas cores apropriadas. Alterne entre a menina e o menino para se mover com cuidado e mudar de ambiente. Use o trabalho em equipe para dominar todos os níveis!Movimento - WASD ou teclas de setaTroque de personagem - CJump - XHeart Star foi criado por Adventure Islands. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

