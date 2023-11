Super Star Car é um jogo de corrida 3D criado por Barnzmu. Comece sua carreira na Fórmula 1 com uma coleção de veículos e circuitos. Desfrute de gráficos 3D impressionantes e controles suaves do veículo enquanto corre a toda velocidade. Gaste o dinheiro que você ganhou em aumentos de desempenho e melhorias mecânicas! Sinta-se à vontade para alterar a visão da câmera para aproveitar o realismo que este jogo oferece! Você está pronto para correr até o campeonato?!Dirigir - WASD ou setasReespawn - Barra de espaçoMudar câmera - CSuper Star Car foi criado por Barnzmu. Jogue seus outros jogos de esportes no Poki: Super MX - The Champion e Super Bike the Champion

Site: poki.com

