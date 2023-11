Super MX - Last Season é um jogo de corrida motorizada 3D onde você compete contra 8 outros pilotos MX em diferentes pistas de terra! Existem inúmeras opções de personalização diferentes. De capacetes a bicicletas, suba a escada e ganhe dinheiro para conseguir equipamentos mais legais! Se você não está sentindo o espírito competitivo, você também pode dar uma volta e ver quais truques você pode fazer. Você pode se tornar o melhor driver MX?Use WASD ou as teclas de seta para moverPressione a barra de espaço para reaparecerSuper MX - Última temporada é criada por Barnzmu. Confira alguns de seus outros jogos casuais no Poki: Super MX - The Champion e Super Star Car!

Site: poki.com

