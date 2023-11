Army Warfare é um jogo de batalha 3D que utiliza um sistema de construção de deck. Colete cartas de unidades militares e use-as em várias arenas para derrubar bases inimigas. Vencer batalhas ajuda você a progredir e desbloquear novas cartas de unidade e ataques, para que você possa expandir sua coleção. Organize decks, construa táticas, crie estratégias de movimentos, controle um poderoso exército de soldados de elite e envie tropas para derrubar as torres de defesa inimigas de uma vez por todas. Você está pronto para participar deste intenso campo de batalha?Use cartão - botão esquerdo do mouseMover câmera - botão esquerdo do mouse, WASD ou teclas de setaZoom - rolagem do mouseArmy Warfare foi criado por Barnzmu. Jogue seus outros jogos de esportes no Poki: Super Star Car, Super MX - The Champion e Super Bike the ChampionVocê pode jogar Army Warfare gratuitamente no Poki.Army Warfare só pode ser jogado no seu computador por enquanto.

