Mate exércitos rivais em Lordz.io! Recrute soldados, arqueiros e bárbaros para sua crescente tripulação. Em Lordzio, os dragões podem protegê-lo de uma série de atacantes. Mate unidades próximas e colete joias do campo de batalha. Você pode se tornar o rei em Lordz io: Online Medieval Warfare! Jogue jogos competitivos online contra outros jogadores e com amigos. Aliste Cavaleiros, Soldados, Arqueiros, Magos, Bárbaros e até Dragões em seu enorme exército e depois entre no campo de batalha para lutar contra até 20 jogadores reais em todo o mundo. Monte um enorme exército, proteja seu senhor, fique rico, trabalhe em atualizações, junte-se a equipes, desbloqueie skins e muito mais!Recrute 7 tipos únicos de tropas, incluindo: cavaleiros, arqueiros, magos, bárbaros e dragões. Escolha a melhor estratégia e tática para derrotar outros jogadores. Divida estrategicamente seu exército para se mover mais rápido ou derrotar outros lordz.Lordz.io foi criado por Spinbot. Este é o primeiro jogo deles no Poki! Você pode jogar Lordz.io gratuitamente no Poki: Lordz.io

Site: lordz.io

