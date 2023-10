Total Party Kill é um jogo de quebra-cabeça onde você completa masmorras cheias de obstáculos trocando de personagem no momento certo. Controle 3 personagens únicos que devem chegar à zona final em cada nível, manipulando os objetos do jogo associados às suas classes e ações especiais. Alterne entre os heróis para se mover com cuidado e mudar de sala usando várias ações especiais. Use o trabalho em equipe para dominar todos os níveis!Movimento - Teclas de setaTrocar de personagem - ASaltar - S ou Barra de espaçoAção especial - DReiniciar nível - RTotal Party Kill foi criado por Adventure Islands. Conheça outro jogo dos mesmos desenvolvedores no Poki: Heart Star

poki.com

