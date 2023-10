Supernova é um jogo de habilidade onde você pilota uma nave e precisa desviar de objetos pelo caminho. O jogo tem ótimos visuais e contém vários veículos para você desbloquear. Sua velocidade aumenta à medida que você avança nos estágios coloridos de Supernova gerados processualmente. Tente vencer sua sequência passando com cuidado por todos os obstáculos!Você pode usar o WASD ou as teclas de seta para mudar a direção do navio.Supernova foi criado por kokos.games, que publica jogos, escreve códigos e faz outras coisas incríveis na Web e em jogos .

Site: poki.com

