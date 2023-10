Laser Blade 3000 é um jogo de direção futurista com visuais coloridos e fases impressionantes. Colete o máximo de cristais que puder para atualizar a blindagem da sua nave, a capacidade máxima de combustível e a intensidade do ímã. Se você conseguir economizar cristais suficientes, poderá até comprar lindas novas naves espaciais! Mover para a esquerda/direita - teclas de seta ou A/DLaser Blade 3000 foi criado pela Goodboy Digital. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

