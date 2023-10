TinyTownRacing é um jogo de direção 3D onde você tenta evitar bater em outros carros no trânsito intenso. Dirija seu carro para a esquerda e para a direita para evitar todos os obstáculos no mapa. Colete moedas de ouro espalhadas para atualizar e personalizar seu carro com skins novas e exclusivas. Você acelerará quanto mais dirigir, então este jogo colocará seus reflexos à prova! Quanto tempo você consegue andar no TinyTownRacing sem bater? Você consegue desbloquear todas as skins do jogo?Vá para a esquerda - tecla de seta A ou para a esquerdaVá para a direita - tecla de seta D ou para a direitaTinyTownRacing foi criado por VKrishna, um desenvolvedor de jogos baseado na Índia. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com TinyTownRacing. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.