Up and Beyond é um jogo de habilidade criado por Electric Monkeys onde o jogador deve controlar um foguete e evitar colidir com algum dos obstáculos. Assuma o controle de sua nave espacial e navegue por um universo misterioso. Evite colidir com obstáculos e paredes e colete Átomos para obter atualizações e novas peças de foguetes. Mas cuidado! Preste atenção no seu tanque de combustível ou você pode se perder no espaço... Você tem coragem de enfrentar esta nova aventura?Controle seu foguete movendo-se para a esquerda e para a direita, evite bater nas paredes e colete o máximo de cápsulas e átomos de combustível que puder .Mover para a esquerda - tecla de seta para a esquerda Mover para a direita - tecla de seta para a direitaBoost - tecla de seta para cimaUp and Beyond é criado por Electric Monkeys. Você pode jogar o outro jogo Double Bounce no Poki!

Site: poki.com

