Electric Highway da Tasty Air Games é um emocionante jogo de corrida de carros onde você precisará desviar dos carros e carregar para completar cada nível! Navegue com seu carro pela rodovia elétrica, passando por portões para ganhar a imortalidade. Tire esses outros motoristas irritantes do seu caminho, mas tenha cuidado! Você só é invencível por um certo tempo! Em Electric Highway on Poki, ganhe moedas para desbloquear carros mais sofisticados. Até onde suas habilidades de condução em rodovias elétricas o levarão? Controles: Setas para esquerda/direita - Direcionar para esquerda/direita Sobre o criador: Electric Highway é criado pela Tasty Air Games, com sede na República Tcheca. Eles também são os criadores de Horror Nights Story.

Site: poki.com

