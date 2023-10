Angry Gran Run é um jogo de corrida sem fim onde você joga como a avó irritada favorita de todos! Vovó está à solta e não fará nenhum prisioneiro. Corra pelas ruas de Miami e desvie de golfinhos, dinossauros, robôs e muito mais em sua missão para levar Gran o mais longe que puder! Salte sobre carros e pranchas de surf, deslize sob dirigíveis e faça manobras enquanto tenta coletar o máximo de moedas possível. Seta para cima - Pular Seta para baixo - Deslizar Setas esquerda/direita - Virar esquinas Teclas A/D - Mover para esquerda/direita A série Angry Gran Run é criada pela AceViral, com sede no Reino Unido. Eles também são os criadores de Bike Mania, Batman & The Flash: Hero Run e muitos outros títulos de sucesso.

Site: poki.com

