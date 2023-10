Adventure Drivers é um jogo de corrida de carros onde você tenta terminar em primeiro lugar entre outros pilotos. Você está pronto para uma aventura de direção? Entre no seu carro e corra pelos trópicos para terminar em primeiro neste jogo de corrida feroz. Esmague a competição para ganhar troféus e moedas e pontos para desbloquear novos carros e atualizações. Compartilhe o jogo com seus amigos e joguem juntos para maximizar a diversão!Flip - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaArremessar arma - EnterUse nitro - ShiftAdventure Drivers foi criado por Bikas. Jogue seus outros jogos no Poki: shape-fold e Shape Fold NatureAdventure Drivers pode ser jogado tanto no seu desktop quanto no seu celular no Poki gratuitamente: Adventure Drivers

Site: poki.com

