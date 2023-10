Dead Paradise: Race Shooter é um jogo de carros apocalíptico onde você deve atirar em seus inimigos. Dirija e atire em seus inimigos ao mesmo tempo para terminar o nível! Seu objetivo não é apenas terminar a corrida, mas sobreviver a ela. Seus inimigos virão atrás de você em todos os tipos de veículos. Termine o nível e ganhe moedas para atualizar seu carro na garagem. Existem atualizações de mísseis, atualizações de armadura, atualizações de motor e atualizações de combustível para desbloquear, o que aumentará seu dano, saúde e velocidade. Existem ainda outros veículos incríveis que você pode comprar. Visite o salão no menu principal para obter novas missões ou pressione no mapa para selecionar uma missão e coletar suas recompensas após retornar. para a base. Além disso, há missões diárias que você pode pegar clicando no homem sentado perto do fogo. Essas missões diárias lhe darão algumas recompensas extras. Se você quiser uma solução rápida, pressione a câmera no menu principal para ganhar ouro ou combustível, ou abra o baú diário. Certifique-se de usar todas as suas moedas e equipamentos para atualizar seu carro, para que você tenha mais chances de chegar ao fim. Você consegue sobreviver em Dead Paradise: Race Shooter? Acelerar - seta para cima Desacelerar - seta para baixo Lançar mísseis - x Ajustar a direção do tiro - z Nitro - espaçoDead Paradise: Race Shooter foi criado por Smokoko. Eles são conhecidos por seus incríveis jogos de carros, como a série Mad Day, que inclui Mad Day e Mad Day 2, e também Monsters' Wheels Special e Mad Truck Challenge Special em Monster Truck Games.

