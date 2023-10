City Car Driving Simulator: Stunt Master é um jogo de carros criado pela BoneCracker Games. Este jogo coloca você dentro de alguns carros incríveis que você dirige por uma cidade grande. Evite o trânsito, evite policiais e faça acrobacias – esse é o objetivo final deste jogo. Por toda a cidade, há muitos grandes saltos, loops e muitos lugares para derrapar. Cada truque ou desvio que você completa aumenta seu medidor de pontos. Com esses pontos você pode desbloquear carros novos, melhores e mais rápidos. E se você não quiser fazer acrobacias, você pode simplesmente curtir dirigir pela cidade. Este é o jogo de direção de carro realista que você estava esperando.Controle do veículo: WASD ou teclas de setaFreio de mão: Barra de espaçoSinais de direção: Q (esquerda) ou E (direita)Faróis: LInicie ou pare o carro: INitrous Boost: FCchange Camera View : CPausa: EscapeCity Car Driving: Stunt Master é criado pela BoneCracker Games. Jogue seus outros jogos de corrida de carros no Poki: Burnout-drift, Burnout Drift: Hilltop, Burnout Drift: Seaport Max e Toy Car Simulator

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com City Car Driving: Stunt Master. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.