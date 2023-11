Raccoon Adventure: City Simulator 3D

Raccoon Adventure Simulator 3D é o próximo jogo da CyberGoldFinch. Desta vez você está vestido de guaxinim e vasculha a cidade para sobreviver. Complete todos os tipos de missões diferentes no jogo para ganhar pontos e se tornar o guaxinim mais legal da cidade. Talvez você possa até evoluir para "The Coon".....Move - W/A/S/D Look around - Cursor Action - LMBCyberGoldFinch criou este jogo e muitos outros jogos de simulador de animais. Você também pode experimentar o Simulador de Cavalo, o Simulador de Cachorro e o Simulador de Tigre. Se você gosta mais de tiro com arco, experimente Archer Master.

