Sports Car Challenge é um jogo de direção 3D criado pela Blue Axis games. Entre em vários carros esportivos e ultrapasse seus limites! Explore uma bela cidade grande e viaje para onde quiser no veículo de sua escolha. Você também pode completar desafios ou realizar acrobacias fantásticas para impressionar os transeuntes. São mais de 15 missões para você completar e vários carros para escolher. Então escolha o carro que melhor combina com você e comece a dirigir. Não se esqueça de compartilhar o jogo com seus amigos!Dirigir - Teclas WASDFreio - Barra de espaçoNitro - ShiftSports Car Challenge foi criado pela Blue Axis Games. Jogue seu outro jogo de direção de carro no Poki: Flying Car Simulator

Site: poki.com

