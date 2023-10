Extreme Off Road Cars é uma experiência 4x4 desafiadora onde você testa suas habilidades de direção em terrenos acidentados e acidentados. Termine todos os níveis enquanto atualiza seus veículos e desbloqueia novos gastando as moedas de ouro que você coleta no caminho. As fases ficam exponencialmente mais difíceis, então você deve ser o mais cuidadoso e ágil possível se quiser terminar este jogo. Quão longe você pode dirigir em Extreme Off Road Cars?Use as teclas de seta do teclado para controlar a aceleração e o giro do seu veículo e tente controlá-lo através de uma série de obstáculos e estradas.Move - WASD ou teclas de seta Freio - Space Attach Winch - Clique com o botão esquerdo para puxar o carro - CExtreme Off Road Cars 3: Cargo é criado pela Brain Software. Confira seus outros jogos Fortride: Open World, 2 Player City Racing e Just Park It 11 no Poki!

