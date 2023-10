18 Wheeler Cargo Simulator 2 é um jogo de entrega de carga 3D criado pela Brain Software. Você sempre quis ganhar dinheiro entregando diversas mercadorias em todo o país e atualizar seu caminhão com o dinheiro que ganhou? Neste jogo, você é um caminhoneiro responsável por entregar e descarregar remessas no destino certo sem danificar as caixas e o caminhão. Vá em frente e complete todos os níveis e compare sua pontuação com a de seus amigos.Dirigir - WASD ou teclas de setaFreio - Barra de espaçoAlternar câmera - C18 Wheeler Cargo Simulator 2 foi criado pela Brain Software. Jogue seus outros jogos de carros em Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars e Car Drift Racers 2

Site: poki.com

