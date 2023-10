Monster Truck Shadow Racer é um jogo de corrida onde o palco está envolto em escuridão. Percorra todos os obstáculos e adversários para vencer a corrida. Não se esqueça de pegar todas as caixas de combustível e certifique-se de dar cambalhotas para ganhar pontos extras! Existem mais de 30 níveis no jogo e quatro novos caminhões para desbloquear. Já parece emocionante? Você sabe o que dizem sobre corridas de caminhões: à medida que o brilho diminui, a emoção aumenta! (Eles não dizem isso, nós apenas inventamos.) Mover - W / S ou teclas de seta Freio - Impulso de espaço - Mudança para a esquerda O Monster Truck Shadow Racer foi criado pela BrainSoftware. Confira seus outros jogos Fortride: Open World, Car Drift Racers 2, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Just Park It 11 e 2 Player City Racing no Poki!

