Real Simulator: Monster Truck é um jogo de simulação 3D onde você pode dirigir monster trucks em uma variedade de mapas. Você pode desfrutar da emoção de uma direção realista em um ambiente de mundo aberto. Existem 10 monster trucks e 4 mapas: Floresta, Deserto, Colina e Lua. Há também um modo de corrida para competir com IA e um modo de acrobacias para dirigir monster trucks em estradas incríveis. Existem 12 níveis nos modos de corrida e acrobacias cada, totalizando 24. Você gastará o dinheiro que ganhou comprando carros novos e melhorando os existentes. O que você está esperando? Entre em um monster truck e prove suas habilidades de direção!Simulador Real: Monster Truck foi criado pela AYN Games. Eles criam jogos de corrida e direção em 3D realistas. Jogue seus outros jogos no Poki: , e Cyber ​​Cars Punk RacingVocê pode jogar Real Simulator: Monster Truck gratuitamente no Poki.Real Simulator: Monster Truck só pode ser jogado no seu computador por enquanto.

