Monster Truck Torment é um jogo de corrida 3D desenvolvido pela Brain Software. Equilibre sua direção em arenas escuras, mas visualmente deslumbrantes, para demonstrar suas habilidades. Neste jogo emocionante, você desfrutará de uma jogabilidade estilo arcade, mas também verá novas mecânicas refrescantes. Da personalização do carro às acrobacias que desafiam a física, este jogo tem de tudo. Pule em seu caminhão monstruoso e mostre a todos como isso é feito!Dirigir e equilibrar - WASD ou teclas de setaFreio - Barra de espaçoNitro - ShiftMonster Truck Torment foi criado pela Brain Software. Eles têm outros jogos emocionantes de corrida e esportes no Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars, GP Moto Racing e Car Drift Racers 2.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Monster Truck Torment. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.