Just Park It 11 é a décima primeira edição da série clássica de estacionamento. Dirija um caminhão enorme por ruas estreitas cheias de obstáculos e trânsito congestionado. Passe pelo trânsito sem bater o caminhão e estacione no lugar certo e complete todas as pistas caóticas meticulosamente projetadas. Você consegue provar que é um verdadeiro motorista de caminhão?Estacione seu veículo sem perder toda a sua saúde. Freio - Tecla de espaço Drive - Teclas de setaJust Park It 11 foi criado pela Brain Software. Confira o outro jogo Extreme Off Road Cars 3: Cargo on Poki!

Site: poki.com

