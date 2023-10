Extreme Car Parking é um jogo de habilidade de estacionamento de veículos onde você deve estacionar vários tipos de carros em condições difíceis. Prove que você é um motorista experiente em Extreme Car Parking! Em cada nível, você enfrentará vários obstáculos na estrada. Existem cones laranja, barreiras e outros veículos a evitar. Veja com que rapidez você consegue parar na vaga de estacionamento! O carro vermelho precisa estar estacionado no local indicado pelo marcador amarelo. Você deve dirigir o carro com cuidado pela área e evitar bater ou terá que reiniciar o nível. Quanto mais rápido você completar o nível, mais estrelas você ganhará. Compare sua pontuação de estrelas e habilidades de estacionamento com seus amigos e divirta-se duas vezes mais! O carro vermelho precisa estar estacionado no local indicado pelo marcador amarelo. Você deve dirigir o carro com cuidado pela área e evitar bater ou terá que reiniciar o nível. Quanto mais rápido você completar o nível, mais estrelas você ganha.Mova o carro - teclas de setaO Extreme Car Parking foi criado pela QKY Games em julho de 2017.O Extreme Car Parking pode ser jogado gratuitamente no seu desktop e no seu celular no Poki: Extreme Car Estacionamento!

Site: poki.com

