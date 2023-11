Dirija os carros dos clientes para dentro e para fora do estacionamento! Como manobrista, você deve ter muito cuidado ao dirigir cada veículo. Se você acertar algum objeto, perderá uma estrela. O objetivo principal é ganhar 5 estrelas por um trabalho perfeito. Olhe no espelho retrovisor para garantir que você não colide com nenhum outro veículo. Aguarde a abertura do portão de passagem antes de entrar em áreas restritas. Aproveite a música animada e divertida enquanto dirige no Franky Valet Parking!

