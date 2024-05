Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Stunt Car Extreme é um jogo de direção onde você dirige um carro por diferentes percursos com muitos saltos para ganhar estrelas. Durante o percurso você corre contra o relógio enquanto coleta o máximo de moedas possível. Ao passar por um dos muitos saltos, você pode virar o carro para fazer curvas incríveis e receber uma recompensa. Essas recompensas podem ser gastas na loja do jogo para comprar carros novos ou atualizar o atual com motores mais rápidos, cores diferentes e outros extras interessantes! Você consegue chegar ao final de todos os cursos e se tornar o melhor piloto de Stunt Car?

Site: poki.com

