Fortride: Open World é um jogo de carros onde você pode dirigir livremente e construir estradas e rampas à sua frente. Há muito para descobrir e construir no mundo. Não deixe de conferir outros veículos que você pode usar! Construa uma rampa e faça truques incríveis enquanto estiver no ar! Controles:Mover - teclas de setaBoost - espaçoMudar de carro - L shift + teclas de setaConstruir estradas - Q + WASD para selecionar o tipo de estrada + espaço para construirSobre o criador:Fortride: Open World foi criado pela Brainsoftware. Eles são conhecidos por seus jogos de veículos como Park It, Parking Fury, Off-Road Cargo e outras séries!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Fortride: Open World. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.