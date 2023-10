Crazy Platez é um jogo de direção maluco criado pela Esthetician Labs onde você é responsável por entregar comida nas casas e empresas famintas de Rochester! Mas Crazy Platez é tudo menos um típico jogo de direção. Com uma mecânica de direção maluca e um design retrô de arcade, Crazy Platez testará suas habilidades de direção e muito mais. Siga as instruções do driver de cada nível para passar para o próximo nível. Jogue Crazy Platez no Poki em seu navegador no desktop gratuitamente hoje mesmo. Controles: Teclas de seta para esquerda/direita - Direcionar para esquerda/direita Sobre o criador: Crazy Platez foi criado pela Esthetician Labs, com sede em Rochester, NY. Eles também são os criadores do úbere.

