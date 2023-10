Sim, coelhinho! é um delicioso jogo de arcade da RGBDev onde você joga como um coelho aventureiro em um mundo mágico de pixels retrô. Corra, pule e escale cada nível de 8 bits para coletar cenouras, estrelas e chaves. Desbloqueie mais mundos cheios de personagens e inimigos únicos. Com controles simples de um toque, jogue Yeah Bunny! no Poki e prove que você é o melhor herói saltitante! Controles: Espaço/clique do mouse - Pular Sobre o criador: Sim, coelhinho! é criado por Adrian Zarzycki, baseado na Polônia.

Site: poki.com

