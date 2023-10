Yeah Bunny 2 é a sequência divertida e colorida do título de sucesso Yeah Bunny! criado por Adrian Zarzycki. Nosso coelho pixelado favorito retorna para correr, pular e escalar nível após nível e mundo após mundo de cenouras, estrelas e chaves. Explore novas terras com seu herói saltitante e aproveite a aventura definitiva em Yeah Bunny 2 no Poki. Controles: Espaço/clique do mouse - Pular Sobre o criador: Sim, coelhinho! e Yeah Bunny 2 são criados por Adrian Zarzycki, baseado na Polônia.

Site: poki.com

