Top Chef Hero 2 é um jogo de restaurante inativo 2D criado por From the Bench. Gerencie seu próprio negócio culinário e prepare deliciosos pratos e sobremesas de todo o mundo! Contrate grandes chefs e ajude-os a produzir tortas, pizzas, hambúrgueres, pratos vegetarianos e sobremesas. Divirta-se gerenciando seus funcionários felizes e torne-se o melhor restaurante da cidade! Ative o funcionário ou o turbo boost - Clique com o botão esquerdo Top Chef Hero 2 foi criado por From the Bench. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

