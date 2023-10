Idle Light City é um jogo de gerenciamento criado pela NoPowerup. Ajude uma cidade envolta em trevas a recuperar a sua luz. Administre a fábrica de lâmpadas e produza o máximo de lâmpadas que puder para iluminar a cidade. Comece com um único edifício e continue desbloqueando novos edifícios e iluminando-os para ganhar dinheiro. Maximize seus ganhos com power-ups, compre atualizações, produza lâmpadas mais rapidamente e expanda a cidade. Interaja livremente com o jogo sempre que tiver tempo para acelerar a produção da lâmpada. Ou deixe a cidade funcionar por conta própria, enquanto você a observa lentamente recuperando sua luz. Certifique-se de interagir com os lindos cidadãos da cidade e se tornar seu salvador. Você tem o poder de iluminar uma cidade inteira? Clique ou toque no espaço ou prédio vazio para selecioná-lo. Siga as instruções na tela para colocar a unidade no slot. Além disso, preste atenção às múltiplas opções de construção nas janelas pop-up que se abrem. Idle Light City foi criada por NoPowerup. Jogue seus outros jogos inativos no Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon, Idle Success, Idle Lumber Inc, ShootZ, Merge Battle e Traffic Rush!

Site: poki.com

